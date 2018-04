Lastig debat voor Rutte over dividendtaks

Premier Mark Rutte is woensdag begonnen aan misschien wel het lastigste debat uit zijn politieke loopbaan. De Tweede Kamer wil hem aan de tand voelen over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Lange tijd hield Rutte vol geen weet te hebben van memo’s over het onderwerp, maar die stukken werden dinsdag uiteindelijk toch vrijgegeven.

Uit de documenten blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Financiën flinke vraagtekens plaatsen bij de maatregel. Zo zou het weinig verschil maken voor het vestigingsklimaat en zou de rekening ervan - de afschaffing kost 1,4 miljard euro op jaarbasis - op het bordje van Nederlandse burgers en bedrijven terechtkomen.

De kritiek van de oppositie is tweeledig. Aan de ene kant is er de inhoudelijke beoordeling van de maatregel. Tussen wat de ambtenaren in de stukken schrijven en wat Rutte erover heeft bepleit zit nogal wat ruimte. Daarnaast is er nog de wijze waarop de Kamer is voorgelicht over het bestaan van de memo’s. Niet alleen Rutte, maar ook de andere onderhandelaars uit de formatie, zeiden de afgelopen maanden zich geen memo’s te herinneren.