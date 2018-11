„Lange weg naar nieuwe relatie met Britten”

Het principeakkoord tussen Londen en Brussel over de brexit is de eerste stap op een lange weg naar een nauwe toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat zei de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani nadat de fractievoorzitters donderdag door EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier op de hoogte van de tekst waren gesteld.

Het EU-parlement moet het definitieve akkoord goedkeuren. „We zullen ervoor zorgen dat onze rode lijnen worden gevolgd”, aldus Tajani. „Brexit draait vooral om mensen. Het gaat om de rechten van onze burgers, het behoud van de fragiele vrede in Noord-Ierland en het behoud van werkgelegenheid.”

Volgens de brexitcoördinator van het parlement Guy Verhofstadt is de tekst „het best mogelijke” onderhandelingsresultaat. Tajani noch Verhofstadt wilde ingaan op de politieke ontwikkelingen in Londen, waar twee ministers en drie onderministers donderdag uit de regering-May zijn gestapt uit onvrede met het conceptakkoord.