Landen herdenken MH17 in New York

In New York is de MH17-ramp van vijf jaar geleden herdacht door de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijf landen die betrokken zijn bij het onderzoek naar de toedracht.

De bewindslieden benadrukten hun onvoorwaardelijke steun voor het onafhankelijke onderzoek van het internationale onderzoeksteam JIT en de vervolging van de verdachten. Zij riepen opnieuw alle staten, ook Rusland, op volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek, zoals ook de Verenigde Naties willen.

„Ook vandaag bleek weer dat we eensgezind zijn in ons streven de waarheid rond MH17 boven tafel te krijgen en gerechtigheid te bereiken voor de slachtoffers en hun nabestaanden”, aldus minister Stef Blok. Hij sprak over „een triest jubileum.”

Bij de ontmoeting waren zijn collega’s uit België, Australië, Maleisië en Oekraïne aanwezig. Het proces tegen vier verdachten begint op 9 maart 2020 in het Justitieel Complex Schiphol.