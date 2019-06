Landen delen meer info voor verkeersveiligheid

Nederland, Duitsland, Finland, Spanje en Luxemburg, en fabrikanten van auto’s en navigatiesystemen gaan informatie delen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De samenwerking is bekendgemaakt tijdens een congres over slimme mobiliteit in Eindhoven.

"Tot nu toe hielden de betrokken partijen deze informatie voor zichzelf", aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). "Vandaag hebben we afgesproken dat data die belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid worden uitgewisseld tussen autofabrikanten en landen."

Autoproducenten BMW, Volvo, Ford en Daimler nemen deel aan het project net als TomTom en Here, die navigatiesystemen produceren. Ze gaan gegevens over zaken als gladheid en spookrijders uitwisselen. Volgens de minister gaan miljoenen automobilisten van deze informatie profiteren.

Mogelijk sluiten zich meer landen en ondernemingen aan bij deze samenwerking. Daarover lopen de gesprekken nog.