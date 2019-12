Landelijke stikstofdrempel ‘onwaarschijnlijk’

De kans is klein dat het kabinet met een landelijke drempelwaarde voor stikstof komt. Veel waarschijnlijker is dat per regio wordt vastgelegd hoeveel stikstof bij een project mag vrijkomen voordat een natuurvergunning moet worden aangevraagd, melden Haagse bronnen.

De Raad van State was kritisch over het oorspronkelijke voorstel van het kabinet voor een landelijke drempelwaarde. Zo’n norm moet aan strenge voorwaarden voldoen om juridisch houdbaar te zijn. Het is daarom het „meest kansrijke” scenario dat het kabinet kiest voor een regionale drempelwaarde, zeggen ingewijden.

Een landelijke norm, die voor meer duidelijkheid en rechtsgelijkheid zou zorgen, is nog niet helemaal van tafel. Mogelijk wordt dit plan op de lange baan geschoven. Het kabinet geeft zichzelf zo ook tijd om met extra maatregelen te komen om de natuur beter te beschermen. Daarmee kan het mogelijk toch voldoen aan de randvoorwaarden die de Raad van State stelt.

De coalitie hoopt nog voor de kerst tot een besluit te komen over regionale drempelwaarden. Uitgangspunt is daarbij ook het advies van de commissie-Remkes - die zich voor het kabinet over de stikstofproblematiek boog - om gebiedsgerichte maatregelen te nemen.