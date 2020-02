Landelijk verbod varend ontgassen voor binnenvaart

Binnenvaarttankschepen mogen niet meer ontgassen terwijl ze varen. De ministerraad heeft dat vrijdag besloten. Nederland voldoet daarmee aan het ontgassingsverbod uit het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI. Dat treedt in werking als alle CDNI-landen het verdrag hebben geratificeerd. Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland moeten dat nog doen, in Luxemburg is het al gebeurd.

Met het ontgassen worden de nog aanwezige ladingdampen in een tankschip uit het scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd. Het uitblazen van deze gassen is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor bemanning en omwonenden. Schepen die ladingdampen kwijt willen, moeten straks gebruik maken van ontgassingsinstallaties.