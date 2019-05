Lagere straffen in hoger beroep kasteelmoord

In de zogenoemde kasteelmoord heeft het hof van beroep in Gent de eerdere veroordelingen teruggeschroefd van drie van de vier verdachten, onder wie twee Nederlanders. De celstraf voor de Nederlandse „beroepscrimineel” Evert de C. wordt met 7 jaar het meest verlaagd, tot 20 jaar.

De zaak draait om de moord op de Vlaamse kasteelbewoner Stijn Saelens in 2012. Zijn schoonvader André G. had zijn kennis Pierre S. opdracht gegeven een plan te verzinnen om Saelens te laten vermoorden. De rechtbank in Brugge veroordeelde G. vorig jaar tot 27 jaar gevangenisstraf maar in hoger beroep is dat nu teruggedraaid naar 21 jaar. De straf voor S. wordt twee jaar korter: 19 jaar.

De huurmoord werd uitgevoerd door de Eindhovenaar Ronald van B., die al jaren geleden is overleden. Zijn neef, Franciscus ’Roy’ L. uit Tilburg, die zijn oom hielp, kreeg vijftien jaar opgelegd en dat blijft zo. Evert de C. uit het Zeeuwse IJzendijke verzorgde de contacten met zijn twee landgenoten en betaalde hen ook.