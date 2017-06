Lagarde (IMF): lonen Nederland moeten omhoog

De lonen in Nederland moeten omhoog. Dat zei Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag in Luxemburg. „Loonsverhogingen zouden in landen als Nederland en Duitsland nu zeer gepast zijn.”

Lagarde presenteerde de jaarlijkse evaluatie door het IMF van de economische situatie en vooruitzichten in de negentien eurolanden aan de EU-ministers van Financiën van de eurozone, de zogeheten eurogroep. Volgens het IMF is de eurozone duidelijk economisch in de lift, „gedreven door de binnenlandse vraag en banencreatie”. De organisatie stelt daarom haar groeiverwachtingen voor 2017 en 2018 voor de eurozone omhoog bij, zei Lagarde.

Ze maande landen met begrotingsoverschotten, zoals Nederland, zich extra in te spannen om de investeringen te stimuleren en de inflatie aan te zwengelen. Ook waarschuwde ze voor frustratie bij de middenklasse in sommige van de twaalf oorspronkelijke eurolanden (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Finland en Ierland) die zich afvragen waar de beloofde loonsverhogingen blijven.