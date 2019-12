Lachgas verboden als roesmiddel

Lachgas mag niet meer als roesmiddel worden gebruikt. Het kabinet verbiedt het onder jongeren razend populaire middel, omdat onderzoekers concluderen dat het gevaarlijker is dan gedacht. Gebruik in de slagroomspuit en voor verdoving bij de tandarts blijft wel toegestaan.

Lachgas komt op een zwarte lijst van de Opiumwet, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. Daarop staan onder meer qat en slaapmiddelen. „Het recreatief gebruik van lachgas heeft zich ontwikkeld tot een drugsprobleem en daarmee is de Opiumwet de juiste route om dit aan te pakken”, vindt Blokhuis.

Burgemeesters, politiechefs en artsen dringen al langer aan op maatregelen tegen lachgas. Blokhuis wachtte de bevindingen af van het CAM, dat nieuwe drugs onderzoekt. Het CAM ziet niet alleen bij overmatig gebruik gevaren. Wie bijvoorbeeld zonder het te weten een vitamine B12-tekort heeft, kan al na een enkel ballonnetje „ernstige neurologische schade” oplopen. Het aantal meldingen van gezondheidsklachten na lachgasgebruik steeg de afgelopen jaren snel.

Blokhuis maakt zich extra zorgen omdat de gebruikers vaak jong, onervaren en kwetsbaar zijn. Bovendien is lachgas een gevaar in het verkeer.

Het leek echter moeilijk om lachgas te verbieden. Het gas wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld slagroomspuiten en als verdovend middel in tandartsstoel of spreekkamer. Voor zulk „eigenlijk gebruik” maakt de wet straks een uitzondering. Dan moet wel heel precies duidelijk zijn waarvoor lachgas wél toegestaan moet blijven. Blokhuis en justitieminister Ferd Grapperhaus gaan daarover komende tijd met leveranciers en afnemers praten.

Jongeren ontdekten lachgas pas massaal toen de rechter het gebruik drie jaar geleden vrijgaf. Voordien werd het aangemerkt als geneesmiddel en golden er strenge regels.

Ook de regeringspartijen lijken verdeeld over lachgas. Vooral CDA en ChristenUnie drongen aan op een verbod.