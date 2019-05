Laatste militaire verkenners terug uit Mali

De laatste tachtig Nederlandse militairen die een bijdrage hebben geleverd aan VN-missie Minusma in Mali keren vrijdagmiddag terug op Vliegbasis Eindhoven. Ze hebben de afgelopen vijf maanden verkenningen uitgevoerd in het noorden van Mali.

Het zijn overwegend militairen van de Luchtmobiele Brigade. Ze keren terug na een tussenstop van twee dagen op de Canarische Eilanden. Ze konden hier bijkomen van de missie, maar er vonden ook gesprekken plaats over de uitzending onder leiding van psychologen.

Er kwam op 1 mei een einde aan de bijdrage aan Minusma. Nederlandse militairen zijn iets meer dan vijf jaar actief geweest in Mali. Ongeveer honderd Nederlandse militairen zijn daar nog om het materieel in te pakken en terug te sturen. Dat moet in september zijn afgerond.