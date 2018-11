Laatste kans voor nieuwe begroting Italië

De Italiaanse regering kan dinsdag nog een herziene ontwerpbegroting voor 2019 in Brussel inleveren. Er is geen tijdstip vastgelegd maar officieus om middernacht vervalt de termijn die de Europese Commissie het land heeft gegeven om de vorige maand afgekeurde begroting over te doen.

Als Rome geen of onaanvaardbare nieuwe cijfers stuurt, kan de commissie een strafprocedure in gang zetten waarin boetes tot 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kunnen worden opgelegd. Naar verwachting maakt ze op 21 november haar volgende stappen bekend.

Rome wil volgend jaar bij een economische groei van 1,5 procent 37 miljard euro extra uitgeven waardoor het begrotingstekort oploopt tot 2,4 procent van het bbp. De commissie verwacht een groei van 1,2 procent en een tekort van 2,9 procent in 2019. De EU-regels vereisen een afname van tekort en staatsschuld.

Brussel stelt zich tot nu toe hard op tegen de plannen van de coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging). Italië mocht de afgelopen drie jaar 30 miljard euro meer uitgeven om te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden als aardbevingen en migrantenstromen.