„Laat minister schoolbestuurders ontslaan”

De minister van Onderwijs moet de bevoegdheid krijgen om schoolbestuurders de laan uit te sturen als op een school sprake is van wanbeheer. Dat stellen de SP en de VVD donderdag voor.

Momenteel kan een schoolbestuurder alleen indirect worden weggestuurd. Met een zogenoemde aanwijzing, en de dreiging van het wegvallen van de financiering van de school, kan een minister nu de raad van toezicht van een school ertoe aanzetten iemand de laan uit te sturen.

Maar dat is een indirecte en omslachtige route, vindt Kamerlid Peter Kwint (SP), voor wie het debacle bij het VMBO Maastricht vorig jaar onder meer de inspiratie vormt voor het voorstel. „Het is afgebakend waar goed bestuur in het onderwijs aan moet voldoen. Als de minister constateert dat daar geen sprake van is, moet er eerder kunnen worden ingegrepen.”