Léonie Sazias later terug in Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Léonie Sazias van 50PLUS, die kampt met de gevolgen van darmkanker, keert pas later terug in het parlement. Ze wilde aanvankelijk rond deze tijd weer aan de slag, maar dat wordt nu waarschijnlijk net voor de zomer. Ze is nog steeds niet volledig genezen en heeft opnieuw zestien weken ziekteverlof.

De voormalige presentatrice (61) vertrok begin november tijdelijk uit de Kamer voor een vervolgbehandeling. Ze wilde zich in alle rust concentreren op haar herstel, liet ze weten. Ze was in 2017 nog succesvol geopereerd en kon nieuwgekozen naar de Kamer.

Sazias wordt ook de komende tijd nog vervangen door Simon Geleijnse.