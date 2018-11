Kwiknorm voor vis toch niet verhoogd

Het toegestane kwikgehalte in vis wordt voorlopig toch niet verhoogd. De Europese Commissie heeft besloten het voorstel uit 2015 om het te verdubbelen in te trekken omdat er te weinig draagvlak voor is bij de lidstaten. De huidige voedselveiligheidsnormen blijven van kracht.

Belangenorganisatie foodwatch was destijds een protestmailactie begonnen, waar bijna 80.000 mensen aan hebben meegedaan en is opgelucht. Volgens de organisatie had de visindustrie hard gelobbyd om de normen te versoepelen, zodat ze meer vis kunnen verkopen.

Zwaardvis en haaien bevatten het meeste kwik, maar het giftige metaal komt ook voor in soorten als tonijn, makreel, paling en snoek. Kwik kan schade toebrengen aan foetussen, het zenuwstelsel en het immuunsysteem.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft voor metalen als kwik vastgesteld hoeveel iemand dagelijks mag binnenkrijgen. Het Voedingscentrum raadt zwangere vrouwen het eten van bepaalde soorten vis af. De Europese Commissie adviseert de lidstaten viseters duidelijk te informeren over hoe vaak ze bepaalde soorten kunnen consumeren.