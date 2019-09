Kwart noemt Rutte ideale premierskandidaat

Premier Mark Rutte is voor veel kiezers nog steeds de ideale premierskandidaat. Uit een peiling in opdracht van de Volkskrant blijkt dat Rutte voor een kwart van de kiezers de eerste of tweede keus is. Zijn partijgenoot, VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, volgt op afstand met 15 procent en PvdA-kopstuk Frans Timmermans komt met 14 procent op de derde plaats.

De score van Rutte is hoog, zegt een van de onderzoekers, omdat de VVD in de peilingen niet hoger komt dan 20 procent. Hij werd in 2010 voor het eerst minister-president.

Het onderzoek werd ter gelegenheid van Prinsjesdag gedaan door I&O Research onder een representatieve groep van 2262 Nederlanders.