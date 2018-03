Kuzu maakt kotsgeluid als Van der Staaij over bekering moslims praat

DENK-voorman Kuzu laat zich graag voorstaan op zijn rol als verdediger van de Grondwet en van gelijke behandeling voor iedere Nederlander.

Vrijdag ging het even mis. Toen liet hij een ander ‘geluid’ horen. Kuzu zat in het publiek toen tijdens een radiodebat tussen lijsttrekkers onder anderen zijn SGP-collega Van der Staaij aan het woord kwam. Alexander Bakker, politiek verslaggever van De Telegraaf, zat toevallig bij hem in de buurt en stuurde de volgende tweet naar zijn volgers: „Denk-leider Kuzu (in het publiek) maakt een kotsgeluid als Van der Staaij (SGP) begint over geweld tegen moslims die christen worden.”

Denk-leider Kuzu (in het publiek) maakt een kotsgeluid als Van der Staaij (SGP) begint over geweld tegen moslims die christen worden #GR2018 — Alexander Bakker (@alexanderbakker) 9 maart 2018

Meestal maken politici geen kotsgeluiden als ze het eens zijn met hun collega’s. Je zou er misselijk van worden.