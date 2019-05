Kuzu in Jeruzalem aangehouden

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu is in Jeruzalem aangehouden door Israëlische militairen. Hij was met een Palestijnse vlag op weg naar de Al Aqsa-moskee toen hij werd gestopt. Hij is in Israël en de Palestijnse gebieden op werkbezoek, aldus de partij.

Kuzu is meegenomen en aangehouden, meldt de partij. DENK-Tweede Kamerlid Farid Azarkan verzocht het ministerie van Buitenlandse Zaken ,,alles in het werk te stellen opdat Kuzu zijn werkbezoek veilig kan vervolgen”.

NOS-correspondent Arlene Gelderblom stelt dat Kuzu een uur na zijn aanhouding weer isvrijgelaten.

Op vrijdag gelden altijd strenge veiligheidsmaatregelen rond het gebedshuis in Jeruzalem.