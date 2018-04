Kuzu even geen fractieleider bij DENK

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu legt het fractievoorzitterschap bij DENK een tijdje neer. Hij gaat de gemeenteraadsfracties van zijn partij, die bij de verkiezingen van vorige maand in dertien gemeenten zetels wist te veroveren, een eindje op weg helpen. Vicefractievoorzitter Farid Azarkan neemt het tot en met het zomerreces van hem over.

Volgens DENK komt de ervaring van Kuzu in de lokale politiek goed van pas. Hij zat eerder namens de PvdA in de gemeenteraad van Rotterdam. In diezelfde stad is hij nu overigens met voorkeursstemmen opnieuw tot raadslid gekozen, maar hij heeft al laten weten die zetel snel weer af te zullen staan.

Partijvoorzitter Selçuk Öztürk, die eveneens lid is van de Tweede Kamer, gaat DENK klaarstomen voor de naderende verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement. Zo moeten geschikte kandidaten worden gezocht en moet een nieuwe campagnestrategie worden uitgestippeld.