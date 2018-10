Kuiper: Democratie in gevaar als christelijke geloofscultuur verschrompelt

Vitale waarden van onze democratie worden gevoed door het christendom” en als „de christelijke geloofscultuur verschrompelt” is er reden tot zorg voor onze samenleving, zei CU-senator Kuiper dinsdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Eerste Kamer.

Het waren Kuipers laatste APB; volgend jaar vertrekt hij uit de Senaat. „Ik heb hier willen staan als vertegenwoordiger van een partij die er van overtuigd is dat het mens- en wereldbeeld van het christelijk geloof ertoe doet in een politiek bestel. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat vitale waarden van onze democratie onder meer gevoed worden door het christendom”, blikte Kuiper terug op de 11 jaar die hij in het parlement doorbracht. „Ik zie met lede ogen aan dat de christelijke geloofscultuur die onze publieke waarden voedt, verkruimelt en verschrompelt. Er zijn velen met mij, binnen maar ook buiten mijn partij, die dit betreuren en voor wie dit een bron van zorg en vrees is met het oog op het welzijn van onze samenleving. Die cultuur is geestelijk kapitaal van onze beschaving en ook van ons politieke systeem. Als de dag komt dat dit kapitaal verbruikt is en de geest definitief geweken, is ook de democratie ernstig in gevaar.”

De CU-senator benoemde daarnaast diverse problemen in onze samenleving die de overheid zou moeten aanpakken, zoals drugs- en alcoholverslaving. „Op de Erasmusuniversiteit gebruikt de helft van alle studenten drugs, vooral synthetische, zo blijkt uit eigen onderzoek - de rector was er verlegen mee in zijn commentaar. Wat betekenen vrome woorden over preventie op het gebied van alcohol en roken als we dit laten gebeuren?”, zo hield hij het kabinet voor.

Eenverdieners

SGP-woordvoerder Schalk vroeg het kabinet om nog eens te reageren op het CPB-rapport “Eenverdieners onder druk”, van februari 2018. Dat rapport opent met de zinnen: „Het verschil in belastingdruk voor een‐ en tweeverdieners is sterk opgelopen. De vraag rijst of een verdere stijging wenselijk is met het oog op gelijkheid en doelmatigheid”. Schalk wil van het kabinet weten wanneer het ‘t idee van gelijke behandeling nu ook eens gaat toepassen op eenverdieners.

Verder vroeg de SGP-senator het kabinet hoe het staat met het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer over wurgcontracten voor winkeliers in winkelcentra.

Ook wilde Schalk van de premier weten of er al stappen zijn ondernomen om „de recidive” tegen te gaan van de circa tienduizend vrouwen die elk jaar voor de tweede, derde of vierde keer een abortus laten uitvoeren.

Vertrouwen

De SGP’er sloot aan bij het motto van dit kabinet “Vertrouwen in de toekomst”, door te wijzen op het de fontein op het Binnenhof, waarop een tekst uit de Vulgata staat: „U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, al in de moederschoot was U het die mij droeg”. Schalk: „Dat vertrouwen gunnen wij het kabinet”.