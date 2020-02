Kroonprinsen: CDA-Brabant gaat zelf over coalitie met FVD

CDA-kroonprinsen Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge houden zich op de vlakte over de samenwerking van de Brabantse afdeling van hun partij met Forum voor Democratie. Het CDA in Brabant praat met de provinciale VVD- en FVD-fractie over samenwerking in een nieuw college. Dat is aan die afdeling, zeggen beide bewindsmannen.

„Ik vind echt dat men daar moet bekijken wat verstandig is, wat afgewogen is”, zegt minister van Financiën Hoekstra. Vicepremier Hugo de Jonge vindt het „maar goed ook” dat lokale en regionale afdelingen „hun eigen keuzes maken over hoe ze hun programma willen realiseren en met wie ze dat doen”. Allebei worden ze genoemd als mogelijke nieuwe voorman van het CDA, dat sinds het vertrek van Sybrand Buma geen officiële partijleider heeft.

Zelf zijn ze niet enthousiast over het FVD van Thierry Baudet. De Jonge zei al eerder dat hij samenwerking met die partij wegens „de flirt met fout rechts” niet ziet gebeuren. Zeker na de omstreden Marokkanen-tweet die hij afgelopen weekeinde plaatste „weet ik niet of er nog wel iemand te vinden is die met Baudet wil samenwerken. Dat laat onverlet dat Brabant zijn eigen keuzes maakt”, aldus de vicepremier.

De Jonge noemt die tweet „echt fout, het heeft iets ranzigs”. Hoekstra is diplomatieker en noemt het bericht „hoogst ongelukkig, en voor de mensen die het betrof ook buitengewoon grievend”. Beiden hekelen ook de excuses van Baudet, die ze als „halfhartig” omschrijven.

Vooruitlopen op de nieuwe kabinetsformatie, die in principe na de verkiezingen in maart 2021 zal plaatsvinden, willen de CDA’ers nog niet doen. Er moet nog veel gebeuren, zegt Hoekstra: „Voorlopig moeten we alle zeilen bijzetten op een heleboel belangrijke dossiers.”