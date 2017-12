Krol erkent fout bij weggooien nootjes

Henk Krol erkent dat hij een fout heeft gemaakt met zijn actie met een zakje pistachenootjes. De partijleider van 50PLUS haalde de woede van Iran op de hals omdat hij de nootjes had weggegooid. Het zakje was een kerstgeschenk van het land.

Volgens Krol kregen alleen mannen de nootjes toegestuurd. Hij gooide ze daarom in de prullenbak. Maar volgens de ambassade van Iran is het zakje ook naar vrouwen gestuurd. „Ik heb in mijn leven al zo vaak sorry gezegd, daar kan deze ook bij”, zei Krol tegen de NOS. „Excuses aanbieden vind ik een stapje te ver.”

Krol heeft geen spijt van zijn uitlatingen. „Als ik zie dat het zelfs een discussie is geworden in het Iraanse parlement, dan denk ik: oei, je hebt dus wel een hele gevoelige snaar geraakt. En als dat het begin is van een discussie die zorgt voor iets beters, dan ben ik oprecht heel blij.”

Krol zei maandag al dat hij bereid is langs te gaan bij de ambassade voor een gesprek.