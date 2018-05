Krol: bestuur niet weg vanwege vechtpartij

Een vechtpartij bij de Overijsselse afdeling van 50PLUS heeft niets te maken met het vertrek van vrijwel het voltallige partijbestuur. Dat beklemtoonde partijleider Henk Krol dinsdag, na berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens de krant vond het handgemeen onlangs plaats bij een vergadering in Deventer en was provinciaal fractievoorzitter Fred Kerkhof erbij betrokken. Tegen hem is aangifte gedaan, zegt hij tegen De Telegraaf. Het enige overgebleven lid van het partijbestuur, secretaris Hylke ten Cate, zegt dat de vechtpartij een rol speelde bij het vertrek van de rest van de bestuursleden. Maar dat spreekt Krol dus met klem tegen. Het handgemeen heeft volgens hem „geen sikkepitje” te maken met de onenigheid in het partijbestuur.

Krol wil niet zeggen of Kerkhof kan aanblijven. Hij wil het politie-onderzoek afwachten.