Kroatische Burić nieuw hoofd Raad van Europa

De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Marija Pejčinović Burić wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa. De parlementaire vergadering van de in Straatsburg gevestigde instantie verkoos haar in een geheime stemming boven de Belg Didier Reynders.

Burić kreeg volgens de organisatie 159 stemmen, aanzienlijk meer dan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Reynders moest het doen met 105 stemmen.

De Kroatische minister is per 1 oktober de opvolger van de Noor Thorbjørn Jagland. Die leidde de afgelopen tien jaar de organisatie die waakt over democratie en mensenrechten in de 47 aangesloten landen. Daaronder is ook Rusland, dat eerder deze week zijn stemrecht terugkreeg in de parlementaire assemblee. Het stemrecht werd in 2014 afgenomen vanwege de annexatie van de Krim.

De Raad van Europa is geen EU-instelling en is vooral bekend van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.