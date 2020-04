Kritisch rapport over financiën 50PLUS ging niet naar leden

Voorzitter Geert Dales van 50PLUS erkent dat hij kort na zijn aantreden in 2018 een kritisch rapport over de financiële verslaglegging bij de ouderenpartij niet met de leden heeft gedeeld. Maar dat deed hij omdat de conclusies rammelden, niet omdat hij ze onder de pet wilde houden, zegt Dales.

Volgens onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) heeft Dales door het rapport te verzwijgen, eraan bijgedragen dat bij 50PLUS een cultuur van financieel wanbeleid bleef bestaan. Dales noemt die conclusie „een klassiek staaltje smaad” en laat aan het ANP weten dat hij „ernstig overweegt” aangifte te doen tegen FTM.

Dales nam in 2018 als voorzitter het stokje over van Jan Zoetelief, die in ongenade was gevallen bij het partijbestuur en de volksvertegenwoordigers van 50PLUS. Bij zijn aantreden werd de leden een onderzoek beloofd naar de financiële boekhouding over 2017, waar twijfels over bestonden.

De leden die dat onderzoek voor hun rekening namen, maakten daar volgens Dales evenwel een potje van. Hij weigerde hun conclusies met de leden te delen, omdat „die onzin” schadelijk zou zijn voor de partij, voor Zoetelief en voor diens voorganger en oprichter van de partij, Jan Nagel.

Volgens Dales is de betreffende jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring, gewoon goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar het interne onderzoek is sinds 2018 door geen van de leden van de partij ooit nog gevraagd, zegt hij.

Dales merkt verder op dat de kwestie wordt opgerakeld, uitgerekend nu zijn positie onder druk staat. De voltallige senaatsfractie van 50PLUS en vrijwel de hele Tweede Kamerfractie hebben het vertrouwen in de voorzitter opgezegd. Van de landelijke volksvertegenwoordigers staat alleen boegbeeld Henk Krol nog achter hem.

Of Dales daadwerkelijk aangifte doet tegen FTM, weet hij nog niet. „Ik heb geen enkele twijfel dat hier sprake is van een strafbaar feit. Maar ik weet niet of ik politie en justitie hier in coronatijd mee moet belasten. En ik vraag me ook af of ik niet gewoon een dikke streep moet zetten onder het verleden.”