Kritisch onthaal Rutte bij stikstofdiscussie

Premier Mark Rutte en een aantal Kamerleden van de VVD beleefden woensdag een avond vol kritische vragen in het Overijsselse Vinkenbuurt, waar ze in discussie gingen met zo’n vierhonderd mensen over de stikstofcrisis.

De discussieavond vond plaats op een boerenbedrijf, in een hal naast een stal vol koeien. De meeste vragen kwamen van bezorgde boeren.

Is er nog wel toekomst voor het boerenbedrijf in Nederland? vroegen aanwezigen. Kunnen mensen hun bedrijf nog wel doorgeven aan de volgende generatie? En zijn de stikstofmetingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wel te vertrouwen?

Er klonk veel kritiek op de aanpak van het kabinet. Rutte zei deze kritiek te begrijpen, en benadrukte dat de stikstofcrisis wat hem betreft niet de schuld van de boeren is. „Maar we hebben jullie wel nodig voor de oplossing”, zei hij herhaaldelijk.

De eerste prioriteit is nu om de stilgevallen bouwprojecten in Nederland uit het slop te trekken, aldus Rutte. Daarvoor kan het nodig zijn dat een boerenbedrijf verhuist, als dat bijvoorbeeld dicht bij een natuurgebied ligt. Daarvoor is ook veel geld beschikbaar, verzekerde de premier.

Maar de aanwezigen leken er niet gerust op, en ze staken hun ergernis soms niet onder stoelen of banken.

Veel boeren vinden dat zij de afgelopen jaren al genoeg gedaan hebben om de stikstofuitstoot terug te dringen en natuurgebieden te beschermen. „Elk kevertje, elk plantje, elk vlindertje, moeten wij daarvoor boeten?”, vroeg een boze boer aan de premier.

Ook klonk er felle kritiek op minister van Landbouw Carola Schouten. Zij is niet in staat regie te voeren, klaagde een van de boeren. „Linkse ambtenaren zwaaien de scepter op haar ministerie.” Toen Rutte het voor zijn landbouwminister opnam, klonk er luid boegeroep.

Begin volgende week hoopt Rutte de boeren en de rest van Nederland meer duidelijkheid te kunnen bieden over de maatregelen die nodig zijn om de stikstofcrisis op te lossen, zei hij.