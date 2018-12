Kritisch advies Raad van State over voorstel abortuspil

De Raad van State heeft forse kritiek op het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA dat het laagdrempelig verstrekken van de abortuspil door huisartsen mogelijk moet maken.

Met hun voorstel doen de twee afbreuk aan het huidige wettelijk kader voor het mogen afbreken van zwangerschappen, aldus de raad in zijn donderdag openbaar gemaakte advies. Daarmee brengen ze het in de abortuswet aangebrachte evenwicht tussen de bescherming van het ongeboren leven én het zelfbeschikkingsrecht van de onbedoelde zwangere vrouw uit balans.

De Raad concretiseert deze kritiek door te benadrukken dat het mogen voorschrijven van de pil in het voorstel niet vergunningplichtig is. Het bestaande vergunningenstelsel is er echter niet voor niets, zo valt in het advies te lezen; het handhaaft de zorgvuldigheidseisen die de wet stelt aan de uitvoering van de ingreep én aan het beraad dat daaraan voorafgaat.

Eisen die een zorgvuldige besluitvorming „waarin alle belangen worden afgewogen, verzekeren” worden door GL en PvdA niet aan de huisarts gesteld, aldus de raad. „De toelichting stelt alleen dat hij bij de counseling moet vaststellen dat het een weloverwogen verzoek betreft.”

Volgens de initiatiefnemers is hun wet vooral bedoeld om de hulp aan vrouwen te verbeteren. Ze denken de bezwaren te kunnen ondervangen door huisartsen te verplichten een geaccrediteerde nascholing te volgen.

De Tweede Kamer zal op zijn vroegst pas in 2019 debatteren over het wetsvoorstel.