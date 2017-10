Kritiek uit politiek op ‘misbruik’ huurtoeslag

Het is CDA en enkele andere partijen in de Tweede Kamer een doorn in het oog: rijke ouders die een woning aan hun eigen kind verhuren en dat kind huurtoeslag laten opstrijken. Ook kunnen de ouders via een belastingvrije schenking de huur teruggeven.

Volgens onderzoek van RTL Nieuws kunnen rijke ouders zo op een legale manier elke maand honderden euro’s huurtoeslag regelen voor hun kind. Het CDA, een van de toekomstige regeringspartijen, spreekt over een onwenselijke constructie en wil opheldering van de regering.

„Huurtoeslag is bedoeld als sociale voorziening. Een huur dient marktconform te zijn, ook binnen de familie. Anders mag het niet”, vindt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. En als je veel huur betaalt aan je ouders en dan een deel terugkrijgt als gift, betaal je eigenlijk een lage huur. De gift is dan geen gift, stelt de CDA’er.