Kritiek premier Curaçao op motie Kamer

Volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath zijn leden van de Tweede Kamer in Nederland kennelijk niet op de hoogte van de vluchtelingensituatie op Curaçao, en ook niet van de procedures zoals die gelden in Curaçao.

Rhuggenaath reageert daarmee op een motie die in Nederland afgelopen dinsdag is aangenomen over vluchtelingen op het eiland. In de motie van de ChristenUnie wordt het kabinet gevraagd er bij Curaçao op aan te dringen dat alle asielzoekers uit Venezuela individueel worden beoordeeld volgens de internationaal geldende regels. De motie kreeg ruime steun. Alleen VVD en PVV stemden tegen.

Volgens Curaçao is de motie aangenomen op grond van een feitelijk onjuiste constatering, namelijk dat Curaçao vluchtelingen die door de Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zijn erkend, zou hebben teruggestuurd naar Venezuela. De Curaçaose regering ontkent dat in alle toonaarden.

Rhuggenaath stelt dat parlementariërs uit de Verenigde Staten wel tot in detail bekend zijn met de situatie op Curaçao, en de uitdagingen waar het land voor staat. Dit werd volgens hem duidelijk tijdens een werkbezoek begin deze week aan de hoofdstad Washington, waar hij enkele Congresleden sprak.