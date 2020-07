Kritiek politici op belemmeren werkbezoek Schouten

In de Tweede Kamer is kritiek op boeren die hebben verhinderd dat minister Carola Schouten van Landbouw een werkbezoek aan Zeeland kon voortzetten. De veiligheidsregio adviseerde de bewindsvrouw haar bezoek af te breken.

„De minister kan niet veilig op werkbezoek vanwege agressieve FDF-boeren? Waar houdt het op? Dit zijn geen protesten meer, dit is intimidatie”, twitterde Jesse Klaver van Groen Links. De FDF is de afkorting van de actiegroep Farmers Defence Force.

Voorman Gert-Jan Segers van de ChristenUnie - de partij van Schouten - noemt het een treurige dag. „De ene boer maakt nu de andere boer het praten dus onmogelijk. En als elk redelijk gesprek letterlijk geblokkeerd wordt, praat niemand meer met iemand.”

Schouten was in de provincie om onder meer de gevolgen van de droogte met eigen ogen te zien. Een bezoek aan een akkerbouwer ging niet door. Boeren protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ze zijn onder meer boos over het voorstel om veevoer minder eiwitrijk te laten zijn.