Kritiek oppositie op nieuw meldpunt Defensie

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden het plan voor een nieuw klachtenmeldpunt bij Defensie niet ver genoeg gaan. Zo’n meldpunt moet volledig buiten de defensieorganisatie komen te staan, om echt onafhankelijk te kunnen zijn, stellen ze.

De partijen reageren op het eerder maandag verschenen rapport van de commissie-Giebels, die concludeert dat de geldende cultuur bij Defensie misstanden in de hand werkt.

Staatssecretaris Barbara Visser wil de vijftien meldpunten die nu bestaan, samenvoegen in één meldpunt. Dat komt dan wel te vallen onder de de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), en daarmee binnen de defensieorganisatie.

Isabelle Diks (GroenLinks) vindt dat niet ver genoeg gaan. „Defensiepersoneel vertrouwt de eigen organisatie niet en de aanpak van incidenten is ondermaats. Wat GroenLinks betreft wordt het meldpunt daarom voorlopig extern georganiseerd.” Ook John Kerstens (PvdA) vindt dat het nieuwe meldpunt „buiten de defensieorganisatie” moet komen te staan, omdat „de geschetste cultuur meebrengt dat mensen klachten níet of nauwelijks intern melden”. Ook Sadet Karabulut (SP) vreest dat een intern meldpunt „niet het juiste middel is”.

„Wederom harde conclusies over de organisatie bij Defensie”, zegt André Bosman (VVD). Hij vindt het „zeer terecht” dat Visser „met het centrale meldpunt laat zien direct in actie te komen”. Hanke Bruins Slot (CDA) wil dat Visser direct werk maakt van de aanbevelingen. „Een risico is dat straks regels en structuren wel veranderd zijn, maar de praktijk onvoldoende wijzigt.” Salima Belhaj van D66 noemt het „terecht dat de staatssecretaris een onafhankelijk meldpunt opzet”, maar vraagt zich tegelijk af wat er wordt gedaan voor de mensen die door de cultuur bij Defensie niet aan de bel durven te trekken.

De gebrekkige meldingsbereidheid was een van de punten die door de commissie nadrukkelijk werd genoemd. „Niet melden lijkt momenteel simpelweg de meest verstandige keuze”, zei commissievoorzitter Ellen Giebels bij de presentatie van het rapport.