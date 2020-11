Kritiek op VVD-plan sluiten grens ‘mini-Schengen’ voor migranten

Het plan van de VVD om samen met enkele andere Schengenlanden de buitengrenzen te sluiten als er te veel migranten komen, stuit op flinke kritiek van andere partijen in de Tweede Kamer. In crisissituaties wil de grootste regeringspartij ook de nationale grens kunnen sluiten en controles invoeren. Daarnaast moet Nederland zelf afspraken maken met landen om migratie tegen te gaan, migranten in de eigen regio op te vangen en uitgeprocedeerde personen terug te nemen.

VVD-Kamerlid Bente Becker vindt zo’n nationaal crisisplan noodzakelijk, omdat het Europese asielstelsel volgens de liberalen niet werkt. Ook het nieuwe migratiepact van de Europese Commissie is niet streng genoeg, betoogde Becker. Nederland probeert dat nog wel te wijzigen, maar dat duurt lang, vindt ze. Daarom moet het kabinet volgens haar alvast deze andere maatregelen voorbereiden om zonodig snel in te kunnen voeren.

Zowel de linkse en rechtse oppositie als de coalitiepartijen hadden commentaar op het plan. PVV-Kamerlid Emiel van Dijk sprak van „rechtse praatjes omdat er bijna verkiezingen zijn, terwijl de VVD al tien jaar aan de knoppen zit en al die tijd honderdduizenden niet-westerse migranten heeft toegelaten in Nederland”. Becker vindt dat haar partij juist strengere maatregelen heeft bedongen en ook realistische ideeën heeft om het stelsel echt te verbeteren en die ziet ze niet bij de PVV.

Coalitiepartner CDA vindt de timing voor een ander asielstelsel niet handig, omdat er in Brussel juist nieuwe afspraken zijn gemaakt. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn ook kritisch. Bovendien worden de meeste asielzoekers al opgevangen in de regio, aldus Joël Voordewind (CU). GroenLinks denkt dat asielzoekers geen eerlijke kans meer maken op een aanvraag als ze aan de buitengrens worden geweerd. Volgens Becker is dat er wel, maar kunnen betrokkenen niet zomaar doorreizen naar Nederland en andere Europese landen. Twee derde van de asielzoekers die hier komen, heeft geen recht op een vluchtelingenstatus, aldus de VVD’er.