Kritiek op regels eiceldonatie

De drie eicelbanken in Nederland moeten hun regels rond eiceldonatie herzien.

Dat staat in een evaluatierapport dat minister Hugo de Jonge (VWS) dinsdag kreeg aangeboden.

De eicelbanken van het UMC Utrecht, Amsterdam UMC en het Centrum Kinderwens in Leiderdorp zijn bedoeld voor vrouwen die eicellen willen doneren. Bij de instellingen in Utrecht en Leiderdorp kunnen ook vrouwen terecht die op zoek zijn naar eicellen voor het realiseren van een kinderwens. In de Amsterdamse kliniek heeft nog geen uitgave van eicellen plaats.

De vergoeding die donoren nu krijgen uitgekeerd noemt het rapport te hoog. De huidige bedragen, variërend van 750 tot 900 euro, werken volgens de auteurs het risico in de hand dat vrouwen in een financieel moeilijke situatie onvrijwillig eicellen doneren. Een compensatie van 300 euro, aangevuld met nog een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld reiskosten is in hun ogen beter verdedigbaar.

In zijn reactie op het rapport noemt De Jonge dit bedrag „redelijk.” Hij gaat de eicelbanken vragen de huidige vergoeding beter te onderbouwen en indien nodig aan te passen.

Moeite hebben de auteurs ook met het weigeren van jonge, meerderjarige vrouwen zonder kinderen maar mét een kinderwens als donateurs. Zij zouden, mits de voorlichting over de ingreep goed is, ook eicellen moeten kunnen afstaan, aldus het rapport. Kritiek is er ook op het beleid van het UMC Utrecht en het Centrum Kinderwens om alleen aanvragen voor eicellen van heteroseksuele stellen te selecteren. Ook singles en homoseksuele of lesbische stellen die aannemelijk maken dat zij in staat zijn het ouderschap goed te vervullen, moeten bij de klinieken kunnen aankloppen, stelt het rapport.

Volgens De Jonge zijn de regels daaromtrent vooral de verantwoordelijkheid van de betrokken medische beroepsgroepen.