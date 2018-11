Kritiek op proefballonnen raakt Dijkhoff niet

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ligt niet wakker van de kritiek die hij en zijn fractie krijgen op de vele „proefballonnen” die ze oplaten. „Elk goed idee is ooit begonnen als proefballon”, zei hij zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Den Bosch. „Sommige ideeën hebben tijd nodig, of nieuwe coalitiepartners.”

Dijkhoff lanceerde afgelopen tijd diverse plannetjes, onder meer voor harder straffen in probleemwijken, voor het verbieden van demonstraties tijdens intochten van Sinterklaas en voor kernenergie. Ook enkele van zijn fractiegenoten, zoals Thierry Aartsen en Malik Azmani, kwamen met voorstellen. Ze werden ook door de andere regeringspartijen met weinig enthousiasme ontvangen. Dijkhoff is hierdoor onder vuur komen te liggen. Ook in de VVD lijkt zijn populariteit tanende. Critici betwijfelen of hij wel klaar is om op termijn Mark Rutte op te volgen als partijleider en premier.

Om de waarde van nieuwe plannen te onderstrepen werden tijdens bijeenkomst in Den Bosch letterlijk 500 proefballonnen van VVD-leden opgelaten.

Dijkhoff herhaalde tijdens zijn optreden zaterdag zijn pleidooi voor kernenergie. Hij bleek steun te hebben van de meerderheid van de VVD-leden. Volgens de fractievoorzitter wordt het moeilijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan als kernenergie taboe is.