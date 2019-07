Kritiek op minister om ‘linksere’ canon

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs had niet moeten vragen om meer aandacht voor de schaduwzijden van de geschiedenis in de historische canon, vindt de Tweede Kamer. De rechtse partijen willen dat de minister die wenk aan de commissie die zich over de canon buigt, intrekt.

De ‘herijkingscommissie’, onder leiding van hoogleraar James Kennedy, gaat deze week aan de slag. Van Engelshoven vroeg Kennedy „de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen”, tot ongenoegen van regeringspartijen CDA en VVD en oppositiepartijen PVV, SGP en Forum voor Democratie. Ze willen dat de minister de brief aan Kennedy intrekt.

Van Engelshoven houdt vol dat ze de commissie juist alle vrijheid gunt, en bedoelde dat die óók alle ruimte heeft om de canon te verbreden met zwarte bladzijden als kolonialisme en slavernij. Bovendien zegt ze over die schaduwzijden niets in de „volstrekt politiek neutrale” officiële opdracht aan de commissie, die ze later deze week afgeeft.

Maar de rechtse partijen nemen daarmee geen genoegen. Van Engelshoven heeft met haar eerdere brief Kennedy toch „een politiek boodschappenlijstje meegegeven”, zegt CDA’er Lenny Geluk, en dat is „onaanvaardbaar”. Dat zou nu eerst uit de lucht moeten.

De canon, die de Nederlandse geschiedenis samenvat in vijftig historische figuren, verschijnselen of gebeurtenissen en als leidraad dient voor het onderwijs, is alweer dertien jaar oud. De historische galerij zou eigenlijk om de vijf jaar weer eens onder de loep worden genomen.

Zo’n herziening ligt wel onder een vergrootglas. Er wordt heel verschillend gedacht over wat het verdient om herinnerd te worden en of een gebeurtenis of praktijk trots of juist schaamte verdient.