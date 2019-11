Kritiek Nederlandse budgetbaas EU op Den Haag

De Nederlandse regering „misleidt haar burgers” over de kosten van de EU door de douanerechten mee te tellen bij de jaarlijkse afdracht aan Brussel. Dat stelt de directeur-generaal begroting bij de Europese Commissie Gert Jan Koopman.

Op een persconferentie in Brussel haalde de Nederlander voor de internationale media fel uit naar Den Haag. Vorige week had EU-begrotingscommissaris Günther Oettinger Nederland en Duitsland er al van beschuldigd „leugens” over de cijfers te verspreiden.

Volgens het ministerie van Financiën dreigt de Nederlandse afdracht in 2027 op te lopen tot 10,9 miljard euro op basis van de prijzen van 2018. Voor volgend jaar is dat bijna 8 miljard euro. Volgens Koopman telt Den Haag daar ten onrechte de douanerechten bij die in de havens en op vliegvelden worden geïnd ten bate van de EU-begroting. Het gaat jaarlijks om bijna 3 miljard euro. Zonder die rechten is de brutoafdracht volgens de commissie in 2020 5,24 miljard euro, en loopt die in 2027 op tot 8 miljard euro.