Kritiek Moscovici op fiscaal beleid Nederland

Nederland krijgt publiekelijk een draai om de oren van EU-commissaris Pierre Moscovici over het mogelijk maken van belastingontwijking. Dat gebeurt twee dagen nadat staatssecretaris Menno Snel (financiën) in Brussel een ‘positief’ gesprek had gevoerd met de Fransman.

Snel had de indruk dat zijn toelichting op de kabinetsplannen om belastingontwijking door multinationals aan te pakken goed was gevallen. Moscovici (belastingen) erkende op een persconferentie in Brussel dat „sommige lidstaten al stappen nemen” en verwees naar het gesprek maandag met Snel.

Moscovici presenteerde echter een lijst van zeven landen, waaronder Nederland, die met hun fiscale wetgeving „een loyale concurrentie belemmeren binnen de interne markt en de lasten voor de Europese belastingbetaler verhogen.” De andere lidstaten die hij aan de schandpaal nagelt zijn België, Cyprus, Luxemburg, Malta, Ierland en Hongarije.

In een reactie erkent het ministerie van Financiën dat Brussel een afwachtende houding heeft en daadwerkelijk maatregelen verwacht. Het zou niet altijd heel helder zijn hoe de problemen de komende tijd worden aangepakt. Volgens een woordvoerder in Den Haag steunt Moscovici de Nederlandse beleidsplannen.

Volgens de Europese Commissie is het ‘voorlopig’ nog zo dat er wetgeving in Nederland bestaat die „mogelijk agressieve belastingplanning faciliteert”. Ze wijst onder meer op de afwezigheid van belastingen op royalties en dividendbelasting voor coöperaties. Ook het gebrek aan bepaalde regels om fiscaal misbruik tegen te gaan bevalt Brussel niet.