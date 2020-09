Kritiek CDA op Ollongren, wil noodplan voor woningbouw

Regeringspartij CDA wil een ‘nationaal noodplan’ om het ernstige tekort aan woningen aan te pakken. Daarvoor moet er nog dit jaar een woontop komen, waar knopen worden doorgehakt over dit plan. CDA-Tweede Kamerlid Julius Terpstra komt met zijn idee in het AD, omdat de huidige minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in zijn ogen niet doorpakt door onder meer zelf bouwlocaties aan te wijzen voor woningbouw.

Ook verwijt de CDA’er de minister van D66-huize geen goede keuze te hebben gemaakt in de Nationale Omgevingsvisie die ze onlangs presenteerde. „Het boekwerk met de omvang van een stoeptegel plofte onlangs op de bureaus van iedereen die zich bezighoudt met de ruimtelijke ordening van Nederland. Alle mooie woorden van de minister, of die van haar eigen partij, ten spijt: er worden zoveel prioriteiten genoemd, dat niets belangrijk lijkt.”

Terwijl volgens Terpstra is afgesproken dat woningbouw topprioriteit moet zijn. „De harde doelstelling om 100.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030 moet worden vastgelegd”, stelt hij. De CDA’er verwijst naar de wens van de Tweede Kamer om weer een minister voor Volkshuisvesting aan te stellen. „Maar we hebben geen tijd te verliezen. We moeten ons letterlijk zo snel mogelijk een weg uit de crisis bouwen.” Meerdere partijen spraken tijdens de algemene politieke beschouwingen ook van een wooncrisis.

„Als we zo doorgaan, is niet alleen deze generatie starters de klos, maar ook de generaties daarna. Nu al komen zij voor nog maar minder dan 5 procent (!) van alle huizen in aanmerking. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en koopwoningen voor jonge gezinnen, agenten en docenten worden fors overboden en zijn onbetaalbaar geworden”, zegt hij.