Krimpen krijgt extra beveiligde afdeling voor 15 zware jongens

In Krimpen aan de IJssel komt een extra beveiligde afdeling in de gevangenis voor vijftien zware misdadigers, meldt het ministerie van Justitie. In maart is er al zo’n extra afdeling geopend in Leeuwarden, met twaalf gevangenen.

„Naarmate politie en Openbaar Ministerie er meer in slagen om dit soort gasten binnen te krijgen, gaan wij voor meer plek zorgen”, zegt Dekker tegen actualiteitenprogramma EenVandaag. Daarom zijn er naast de extra beveiligde instelling (ebi) in Vught meer afdelingen nodig.

Naast de locaties in Leeuwarden en Krimpen aan de IJssel, komt er ook een extra beveiligde afdeling in Vlissingen, waar over enkele jaren een ‘Law Delta’ wordt gevestigd. Dat is onderdeel van de deal die het kabinet met de stad en de provincie Zeeland heeft gesloten omdat de verhuizing van de marinierskazerne naar de Zeeuwse plaats niet doorgaat. In Vlissingen zullen dertig zwaar beveiligde gevangenen worden geplaatst.