Korte pauze in beraad over kinderpardon

Het coalitieberaad is dinsdagmiddag onderbroken voor de wekelijkse stemmingen in de Tweede Kamer. De Kamerleden hervatten het overleg later in de middag.

„We gaan stemmen, en daarna gaan we weer terug”, VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. „We zijn gekozen om te stemmen, dus dat gaan we nu doen.” De stemming in de gesprekken is volgens Dijkhoff „opperbest, maar dat is hij altijd”.

Over de voortgang van de gesprekken wilden de gesprekspartners wederom geen mededelingen doen. Gevraagd of er vorderingen zijn geboekt, antwoordde Gert-Jan Segers (ChristenUnie) wel bevestigend.

Nieuwe poging voor akkoord kinderpardon

Kinderpardon: doorbraak, crisis of langer uitstel?