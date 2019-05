Kopstukken kunnen opluchting niet onderdrukken: euroscepsis is beperkt

Wat de uitslag van de eigen partij ook is: een duidelijke meerderheid van de Nederland heeft gekozen voor een partij die geen enkel vraagteken plaatst bij het bestaansrecht van de Europese Unie, benadrukken de kopstukken van de politieke partijen.

De meest in het oog springende reactie op de exitpoll van donderdagavond is de euforie bij de PvdA. Na forse verkiezingsnederlagen konden de sociaal-democraten hun ogen niet geloven: 18,1 procent, zo luidde de definitieve voorspelling.

„Een bizarre comeback”, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher. Op Twitter is te zien dat hij door een uitgelaten menigte wordt onthaald in een Haags café.

Premier Rutte reageerde verheugd op de verkiezingswinst, waarbij zijn VVD zou stijgen van drie naar vier zetels. Rutte sprak van „een waanzinnig knappe prestatie” van Timmermans. De VVD-leider is blij dat de kiezer een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken voor partijen die in de EU willen blijven.

VVD-lijsttrekker Malik Azmani is „blij dat de mensen verstandig hebben gekozen.” Volgens hem zou het een heel ander beeld hebben gegeven als zijn partij niet de PvdA, maar Forum voor Democratie zou moeten voorlaten.

GroenLinksleider Jesse Klaver lijkt het niet zo erg te vinden dat niet zijn partij, maar de PvdA de grootste partij op links is geworden. Klaver is „onwijs blij voor progressief en links Nederland” met de voorspelde uitslag. „GroenLinks en PvdA hebben samen meer zetels dan VVD en Forum voor Democratie”, twittert hij. „Links en progressief wint van rechts en conservatief.”

Het verliezende D66, dat ruim 9 procentpunt minder lijkt te scoren dan in 2014, treurt om de vermoedelijke halvering van het aantal zetels in het Europees Parlement. „Dit is voor ons natuurlijk een enorme teleurstelling”, aldus Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij noemde het daarentegen goed nieuws dat „het Europese geluid wint van eurosceptici.”

Bij het CDA, dat procentueel verliest en ook een zetel lijkt kwijt te raken, overheerst tevredenheid. Volgens Pieter Heerma, de kersverse aanvoerder van de partij in de Tweede Kamer, stevent het CDA af op „een mooie uitslag.”

CDA-lijsttrekker Esther de Lange stelt dat „de flanken niet hebben gewonnen, en dat is een belangrijk signaal aan Europa.”

Bij Forum voor Democratie, waar de exitpoll op basis van de verwachtingen wellicht tegenviel, werd opgetogen gereageerd. Partijleider Thierry Baudet noemde de voorspelling van drie zetels „natuurlijk ietsje minder dan de laatste peilingen.” Desondanks zei hij „heel tevreden en heel enthousiast” te zijn over het verwachte resultaat. Lijsttrekker Derk-Jan Eppink schrijft op Twitter over „een Europese doorbraak” van de partij.

Bij de PVV en de SP overheersen de teleurstelling; beide partijen lijken af te stevenen op één zetel, een zetelverlies van respectievelijk drie en een. PVV-leider Wilders twittert „met nog meer strijdbaarheid” te zullen knokken tegen „het EU-monster, de islam en massaimmigratie.”