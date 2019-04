„Kopje koffie voor overlast treinreiziger”

Treinreizigers die de dupe zijn van werkzaamheden aan het spoor zouden als compensatie een kopje koffie moeten krijgen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vindt dat een goed idee, zei ze vrijdag. Ze reageerde op de overlast voor treinreizigers rond Leiden. NS en ProRail hebben daarvoor inmiddels hun excuses aangeboden.

Van Veldhoven denkt dat reizigers meer begrip zouden tonen voor hun vertraging als hen „een klein kopje koffie” wordt aangeboden. De staatssecretaris „weet zeker” dat NS en ProRail gaan nadenken over een vorm van compensatie.

Ze onderstreepte dat werkzaamheden onvermijdelijk zijn om „het spoor beter te maken”. Maar ze kan zich aan de andere kant voorstellen dat treinpassagiers enorm balen van het oponthoud. „Het is heel vervelend als je daar staat. We doen ons best maar in dit geval niet goed genoeg.”