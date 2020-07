‘Kopersbescherming moet ook taak zijn van onlineplatforms’

Wie een product of dienst koopt via een onlineplatform moet op dezelfde kopersbescherming kunnen rekenen als in een winkel. Daar moeten deze platforms als het aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) ligt meer wettelijke verantwoordelijkheid voor gaan dragen. Zij gaat zich daar in Europees verband hard voor maken.

Nu ligt de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de kwaliteit vaak nog uitsluitend of grotendeels bij de aanbieder van producten en diensten. Als het platform waar de consument de bestelling plaatst medeverantwoordelijk wordt gemaakt, ontstaat volgens Keijzer een gelijk speelveld met fysieke winkels.

„De winkel haalt actief de rotte appels uit het schap en geeft een klant geld terug als een verpakking kapot gaat of haalt een onveilig product uit de winkel”, aldus Keijzer. „Wat voor consumenten in de fysieke wereld geldt, moet ook online gaan gelden.”

Daarnaast constateert de staatssecretaris dat voor mensen vaak onduidelijk is waar zij bij problemen moeten aankloppen, en dat partijen nogal eens naar elkaar wijzen. „Het wordt tijd om dit op te lossen en duidelijkere verantwoordelijkheden van de verschillende spelers vast te leggen.”