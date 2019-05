Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil het vastgelopen overleg over de pensioenen hervatten. In een brief schrijft hij ruimte te zien om nadere afspraken te maken over het "minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting". Hij nodigt de voorzitters van de bonden en de Sociaal-Economische Raad uit de gesprekken te hervatten.