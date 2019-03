Koolmees: UWV zat fout met beoordeling

Het besluit van uitkeringsinstantie UWV in Groningen om dossiers van arbeidsongeschikten te laten beoordelen door verpleegkundigen was fout. De werkwijze is inmiddels aangepast en het UWV is op de zaak aangesproken, laat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Kamer weten.

Het UWV heeft een achterstand als het gaat om het keuren van arbeidsongeschikten. Er is een tekort aan verzekeringsartsen. Door de inzet van verpleegkundigen kon de uitkeringsinstantie in Groningen in een paar maanden meer dan 2500 dossiers wegwerken.

„De toegepaste werkwijze van taakdelegatie blijkt in operationele en juridische zin niet juist”, aldus de minister. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat in de beoordelingen van de verpleegkundigen geen fouten zijn gemaakt. Er volgt nog meer onderzoek. Deze praktijk heeft zich elders bij het UWV niet voorgedaan.

Toen RTL Nieuws de praktijk vorige maand naar buiten bracht, stelde het UWV dat alles volgens de regels zou zijn verlopen. De verpleegkundigen verrichtten taken die door de verzekeringsarts aan hen waren gedelegeerd en de eindverantwoordelijkheid lag altijd bij de verzekeringsarts, meldde de instantie.