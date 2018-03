Koolmees: signalen werkgevers oppakken

Het kabinet neemt de signalen van de werkgevers dat de overheid ondernemers dwars zou zitten serieus. Minister Wouter Koolmees zei dat vrijdag in reactie op een open brief van werkgeversvereniging VNO-NCW, MKB-Nederland en enkele prominente ondernemers aan premier Mark Rutte. „Een aantal punten vind ik terecht. Dat pakken we ook op in het regeerakkoord.”

Koolmees wees op de loondoorbetaling bij ziekte, die kleine werkgevers ervan weerhoudt personeel in dienst te nemen. De minister is in overleg met sociale partners hierover. Een klacht van de ondernemers over lokale belastingen hoort echter thuis op gemeentelijk niveau, aldus Koolmees. „Daar ga ik niet over.” Hij onderstreepte dat de hoogte van lokale belastingen heel divers is en dat ze per gemeente verschilt.

Koolmees zei ook dat het in het algemeen goed gaat met de economie en de werkloosheid daalt.