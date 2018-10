Koolmees schuift aan bij pensioenoverleg

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaat donderdag praten met de onderhandelaars van werkgevers en werknemers over het nieuwe pensioenstelsel. Ingewijden bevestigen berichtgeving van NRC Handelsblad.

De partijen zijn elkaar al een heel eind genaderd, maar op een aantal punten moet nog overeenstemming worden bereikt. Koolmees hoopt werkgevers en werknemers een duwtje in de rug te kunnen geven. Hij heeft eerder ook al één op één met de vakbonden gesproken.

Het aanschuiven van de minister aan de onderhandelingstafel betekent niet dat er donderdag een akkoord zal worden gesloten. „Uitgesloten”, aldus een ingewijde. Volgende week gaan de betrokkenen nadenken over een akkoord.

Het kabinet heeft eerder aangeboden de pensioenleeftijd minder snel te laten stijgen. De pensioenleeftijd ligt op dit moment op 66 jaar. Dat gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021.

Met de handreiking van het kabinet is zeker een miljard euro gemoeid. Dat is vooral bedoeld om de FNV over de streep te trekken.

Een van de punten waar nu nog over wordt gepraat is de compensatie die nodig is voor de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel.

Er wordt al jaren gesproken over modernisering van het pensioenstelsel. Tijdens de kabinetsformatie van vorig jaar waren werkgevers en werknemers het al op hoofdlijnen met elkaar eens. „We gaan samen springen”, verklaarden ze destijds volgens een bron. Daar is nog steeds het wachten op.