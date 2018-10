Koolmees praat oppositie bij over pensioen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaat woensdag en donderdag PvdA, GroenLinks en SP bijpraten over de hervorming van het pensioenstelsel. Werkgevers en werknemers onderhandelen daar al jaren over en zijn het op veel punten al eens geworden.

Bronnen bevestigen berichtgeving in de Volkskrant. Koolmees wil brede steun voor zo’n akkoord. Belangrijk struikelblok in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers is de compensatie voor mensen die van het oude naar het nieuwe stelsel moeten overstappen.

Koolmees is maandag opnieuw aangeschoven aan de onderhandelingstafel met werkgevers en werknemers. Vakbond FNV kwam onlangs met een eis voor een hogere rekenrente voor pensioenfondsen, maar dat is een rode lijn voor het kabinet. Koolmees heeft eerder wel aangeboden de pensioenleeftijd minder snel te laten stijgen. Dat kost zeker een miljard.

Voor FNV is steun van de linkse oppositie voor een pensioenakkoord belangrijk. Ook voor het kabinet is die steun prettig want de coalitie heeft maar een zetel meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer.