Koolmees: perverse prikkels uit nieuwe inburgeringsstelsel

In het nieuwe inburgeringsstelsel zal fraude veel moeilijker zijn dan in het huidige systeem, omdat de perverse prikkels eruit worden gehaald. Maar fraude helemaal uitsluiten kan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) niet, omdat het publiek geld is en er altijd pogingen zijn daar misbruik van te maken, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. Bij 10 procent van de taalbureaus is een verdenking van fraude, zei hij.

Koolmees reageerde op berichtgeving van de Volkskrant over miljoenenfraude met inburgeringscursussen. Foute taalscholen werven dan cursisten en laten hen in ruil voor geld of cadeaus facturen ondertekenen voor lessen die niet zijn gegeven. Daarmee strijken de scholen via de onderwijsinstantie DUO geld op, maximaal 10.000 euro waarop inburgeraars aanspraak kunnen maken om taallessen te volgen. Ze verdelen dat geld zonder dat er les wordt gegeven.

Volgens Koolmees waren deze signalen bekend maar is het heel lastig om deze „samenspanning” te ontdekken. Hij wees erop dat gemeenten straks de taalcursussen gaan inkopen bij de taalbureaus, waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van het aanbod. Ook het toezicht op de bureaus wordt beter. De afgelopen tijd zijn er wel keurmerken ingetrokken van bureaus en sommige zijn geschorst. Hoeveel geld er met de fraude gemoeid is, kon de minister niet zeggen. In juni komt hij met cijfers over de misstanden.

De SP vindt dat er jaren geleden een enorme fout in het systeem is gemaakt door de inburgering aan commerciële partijen over te laten. „Inburgering moet een volledig publieke taak zijn, zoals onderwijs”, zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Koolmees wil dat niet veranderen. Hij hoopt dat de Kamer het voorstel voor het nieuwe stelsel nog voor de zomer behandelt.