Koolmees: Oppassen met taal die kan leiden tot geweld

Minister Koolmees (Integratie) vindt dat Kamerleden moeten oppassen met taal die kan leiden tot geweld. Hij is het hierin eens met de Duitse president Steinmeier die zegt dat „taal die mensen uitsluit en kleineert” vaak voorafgaat aan geweld. Dit zei hij naar aanleiding van de schietpartij in Hanau door een man met extreemrechtse ideeën.

Koolmees noemt ook het „nepdebat” van afgelopen week waarin de term ‘omvolking’ viel. „Je ziet heel vaak dat in dit soort debatten iets wordt geponeerd, het ene extreme standpunt tegenover het andere extreme standpunt.” Dat heeft volgens de minister vaak niks met een debat te maken, vandaar de term ‘nepdebat’. „En daar moeten we een beetje mee oppassen, ook in het parlement.”

In het debat zei FVD-leider Thierry Baudet dat de Europese Unie doelbewust immigranten binnenhaalt om zo de Europese identiteit te verzwakken. Volgens Koolmees is dat de taal waar de Duitse president op doelt. „Dat is taal waar je ook als verantwoordelijk volksvertegenwoordiger voorzichtig mee moet zijn”, vindt Koolmees.

Imam Salam

Koolmees vindt ook dat de ondervraagde imam Salam eerder deze week weinig respect toonde tijdens zijn verhoor. Hij zegt er „met enig ongemak” naar te hebben gekeken. Imam Suhayb Salam werd woensdag gehoord in het onderzoek naar ongewenste buitenlandse geldstromen naar Nederlandse moskeeën. Salamnoemde de commissie meerdere malen „onbeschoft” wanneer die hem niet liet uitpraten. Een keer zag de commissievoorzitter zich gedwongen de microfoon van Salam uit te zetten. „Het kwam bij mij een beetje over als uitlokking, een soort spelletje met de commissie”, zegt Koolmees.

De minister kijkt al langere tijd naar mogelijkheden om deze geldstromen uit onvrije landen te verbieden, maar dat is volgens hem juridisch ontzettend ingewikkeld. Donderdag liet hij in een brief aan de Tweede Kamer weten zich hierover te laten adviseren door de Raad van State. Dat is bijzonder, want normaal gesproken gebeurt dat pas wanneer een wetsvoorstel al klaarligt.