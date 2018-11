Koolmees negeert kritiek arbeidsmarktwet

Werknemers en werkgevers hebben meteen al kritiek op de regeringsplannen om de arbeidsmarkt te hervormen. De regering wil het makkelijker maken om personeel te ontslaan, in de hoop dat bedrijven dan ook makkelijker personeel aannemen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerde woensdag de voorstellen voor de nieuwe arbeidswet, die vrijdagavond al uitlekten. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans moet onder meer de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid verkleinen: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flexibel. Meer mensen moeten meer zekerheid krijgen, zodat de arbeidsmarkt eerlijker wordt.

Maar vakbonden vragen zich af of een soepelere ontslagrecht wel tot meer werkgelegenheid leidt. Aan de andere kant wordt het voor werkgevers duurder flexwerkers in te schakelen.

Minister Koolmees ziet in de kritiek het bewijs dat zijn wet in balans is. Hij benadrukt dat het om zestien maatregelen gaat die niet los van elkaar, maar in zijn geheel moeten worden gezien.

Vakorganisatie RMU noemt de voorstellen van het kabinet geen goede oplossing om vast personeel weer aantrekkelijk te maken voor werkgevers en pleit ervoor om de loondoorbetalingsplicht bij zieke werknemers terug te brengen naar zes maanden.